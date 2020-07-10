Магас, , 13:53 — REGNUM Бывшего министра финансов Ингушетии Руслана Цечоева, осужденного на пять лет за растрату 2 млрд рублей, отпустили под домашний арест. Ранее он находился под стражей, пишет «Интерфакс-Юг».

Как сообщало ИА REGNUM, о возбуждении уголовного дела по факту растраты минфином Ингушетии около 2 млрд рублей при осуществлении выплат бюджетникам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг стало известно в начале 2015 года. Его фигурантами стали бывший министр финансов Ингушетии Руслан Цечоев иначальник отдела компенсационных выплат Ваха Берсанов.

В декабре суд вынес решение по делу, признав обоих виновными и вынеся им приговор — в виде лишения свободы сроком на пять лет каждому. Однако сразу же после вынесения решения суда Цечоеву стало плохо, и он был доставлен в республиканскую клиническую больницу в городе Назрани.

В связи с состоянием здоровья осужденного суд счел возможным оставить его под домашним арестом.

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