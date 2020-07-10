Курган, 10 июля 2020, 13:49 — REGNUM В Курганской области лабораторно подтверждено 63 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Из Кургана — 48 новых положительных тестов на SARS-CoV-2.
Всего с начала пандемии в Зауралье зарегистрировано 1 303 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, два пациента с COVID-19 скончались.
По выздоровлению выписан 10 июля 31 человек. Общее число выздоровевших с начала пандемии оперативный штаб Курганской области не называет.