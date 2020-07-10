Нью-Дели, , 13:51 — REGNUM Количество детских браков в Индии выросло во время карантинных мер, введенных по причине пандемии коронавируса. Об этом сообщает ряд индийских СМИ.

Несмотря на то, что официально в стране детские браки запрещены, они сохраняются в Индии и в некоторых штатах страны во время эпидемии коронавирусной инфекции был зафиксирован рост их количества.

Так, по данным департамента по делам женщин и детей (WCD), в штате Махараштра, приводимым газетой The Indian Express, на территории штата было пресечено 80 детских браков, после того были получены сообщения о таковых. При этом в 2018 году их было зафиксировано только 13.

«Согласно данным, собранным государственным департаментом по развитию женщин и детей наблюдается рост числа детских браков из-за таких факторов, как закрытие школ, и как следствие данного факта, влияние на сельскую экономику и отсутствие финансовой безопасности, а также неопределенность в отношении средств к существованию», — говорится в публикации.

Также, как отмечает индийский портал The News Minute, в южном штате Индии Телангане с марта по июнь WCD было пресечено 218 таких случаев.

При этом, как указывает журнал Vice, в округе Тируваннамалай в штате Тамилнад в июне число детских браков выросло до 40, при том что ранее в течение двух лет их было отмечено только 27.

Кроме этого, журнал приводит данные проекта ЮНИСЕФ Action Aid о 183 таких случаях в штате Одиша, 138 — в Западной Бенгалии и ещё 56 — в Джаркханде, причем в большинстве случаев речь идёт о девочках и девушках, которых выдают замуж за молодых людей или мужчин.

Помимо этого, указывается, что среди причин роста детских браков называются также безработица, отсутствие возможности прокормить ребенка при закрытых школах, которые являются следствием ограничительных мер из-за пандемии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля стало известно, что в Индии впервые за 18 лет зафиксирован профицит во внешней торговле — положительное сальдо по итогам июня составило около $786 млн.