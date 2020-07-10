Архангельск, , 13:41 — REGNUM Глава архангельского штаба по коронавирусу Артем Вахрушев на брифинге с журналистами отказался называть число зараженных сотрудников правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Ни количества, ни подразделений я называть не буду. Нам скрывать нечего, но это нарушение и медицинской и человеческой этики», — завил он.

Вахрушев также принес публичные извинения министру здравоохранения региона Антону Карпунову за то, что штаб обнародовал информацию о его заболевании.

«Никогда в жизни не видел, чтобы после пяти минут публикации на официальном сайте регионального правительства человек влетел в топ Яндекса по Архангельской области и не слезал оттуда двое суток […] Чтобы избежать ваших неприятных вопросов, мы были вынуждены сдать своего коллегу (правда, предварительно с ним это согласовав), но я приношу Антону Александровичу свои искренние извинения, что я должен был это сделать. Потому что иначе вы бы начали его разматывать. Человек болен и находится в неприятной для себя ситуации. Мне кажется, что это не повод, чтобы создавать информационные релизы и отплясывать на этом», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, у главы минздрава Антона Карпунова выявили коронавирус SARS-CoV-2, после того как в министерстве заболел один из сотрудников.