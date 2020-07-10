Йошкар-Ола, , 13:36 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 10 июля выявили 28 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтвержден 3241 случай заражения SARS-CoV-2, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

До настоящего момента полностью выздоровели 2883 жителя республики, за последние сутки выписаны семь человек. Таким образом, более 88,95% от общего числа носителей коронавируса в республике уже выздоровели. 26 человек скончались на фоне коронавируса от обострении хронических заболеваний, за минувшие стуки скончались два человека.

Как сообщало ИА REGNUM, основная часть случаев заражения коронавирусом выявлена в Йошкар-Оле. На втором месте по числу заражений — Медведевский район. Более 270 случаев заражения подтверждено в Волжске, более 100 — в Советском, Моркинском и Горномарийском районах.