Вашингтон, , 14:07 — REGNUM В США сотрудники следственных органов обвинили служащего транспортной фирмы в краже и продаже 1914 ключей от новых автомобилей. Об этом сообщает портал Detroit Free Press.

По информации журналистов издания, мужчина якобы на продаже ключей «заработал» свыше 60 тыс. долларов (около 4,23 млн руб.)

Подозреваемый работал на железнодорожной станции в Нью-Бостоне. По версии следствия, там он полгода занимался воровством вторых ключей из новых машин, которые отправляли поездами из Мичигана в американские дилерские центры. Ворованные ключи мужчина потом якобы продавал на интернет-площадке eBay.

Расследование пропажи шло почти три года. Оно началось после того, как транспортной фирме начали поступать жалобы от автокомпаний. В результате следственных мероприятий был задержан подозреваемый. Им оказался 41-летний служащий транспортной фирмы CSX Джейсон Гиббс. Под давлением улик Гиббс сознался в хищении ключей.

Ранее хакеры из Нигерии похитили через сеть миллионы долларов, которые предназначались для поддержки граждан Соединённых Штатов, потерявших работу в период карантина.

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