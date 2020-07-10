Москва, , 13:31 — REGNUM Если вопрос об изъятии детей из семьи будет рассматриваться в судебном, а не в административном порядке, то решения станут более объективными, а критерии работы социальных служб — более четкими, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 10 июля, член Общественной палаты РФ Юлия Зимова.

Как сообщалось ранее, в Госдуму внесен законопроект, ограничивающий изъятие детей из семьи во внесудебном порядке. «Необходимо минимизировать вмешательство государства в семейную сферу», — отметил один из авторов законопроекта, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.

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« Мы долго ждали этого законопроекта. Разные экспертные группы неоднократно готовили свои предложения по этому вопросу. Сейчас эта проблематика будет наконец упорядочена, и это — большой шаг вперед.

Сейчас законом не урегулировано, что должно происходить в подобной сложной ситуации до принятия решения об изъятии ребенка. Всё происходит «на глаз». В законе сказано об «угрозе жизни и здоровью», но что это такое?

Каждый раз это решение принимает тот или иной сотрудник опеки, четких критериев нет, профильное образование у этих сотрудников зачастую тоже отсутствует. Это — разные люди, с разным жизненным опытом, и к тому же в разных регионах действуют разные системы. А ведь речь идет о принятии очень серьезного для судьбы ребенка решении.

Теперь будет указано, что решение будет принимать суд — за исключением случаев, когда ребенку может что-то угрожать в течение ближайших трех часов.

И очень хорошо, что решение доверено суду. Суд подойдет к этому вопросу более объективно. Он спросит, что было сделано для того, чтобы избежать сложившейся ситуации. Это будет стимулировать социальные службы к профилактической работе: до настоящего времени органов, так или иначе связанных с этой проблемой, было много, а спросить в итоге было не с кого, и все упреки доставались службе опеки.