Уфа, , 13:38 — REGNUM Режим самоизоляции для граждан пожилого возраста продлили в Башкирии. Об этом 9 июля сообщает пресс-служба главы республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, глава Башкирии Радий Хабиров внёс изменения в указ о режиме повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Согласно документу, для граждан старше 65 лет обязательный режим самоизоляции сохраняется до 26 июля текущего года. Исключение составляет покупка лекарств, продуктов питания, обращения в салоны связи, а также посещение кладбищ, поездки на садовые и дачные участки.

Отмечается, что согласно решению оперативного штаба с 15 июля могут возобновить свою работу некоторые профилактории и санаторно-оздоровительные лагеря, в которых на постоянной основе работает медицинский персонал и в которых лечат детей. Кроме этого возобновят работу некоторые детские оздоровительные и пришкольные лагеря, лагеря труда и отдыха детей.

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