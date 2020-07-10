Москва, , 13:38 — REGNUM Производством по уголовному делу губернатора Хабаровского края Сергея Фургала занимается следователь по особо важным делам Юрий Буртовой. Среди расследований Буртового — дела в отношении бывших акционера ЮКОСа, сообщает 10 июля портал dvnovosti.ru.

Расследования по ряду особо тяжких преступлений, совершенных в Хабаровском крае и Амурской области в 2004 и 2005 годах, были переданы в Главное управление по расследованию особо важных дел СКР в апреле 2019 года. Эти дела принял к производству старший следователь при председателе комитета генерал-майор юстиции Юрий Буртовой, чья специализация — преступления прошлых лет.

Ранее он занимался делами бывшего акционера ЮКОСа Леонида Невзлина и экс-начальника отдела экономической безопасности нефтяной компании Алексея Пичугина, которых суд признал виновными в убийствах и покушениях.

Одним из результатов работы Буртового стало задержание в Хабаровске делового партнёра Фургала, бизнесмена Николая Мистрюкова.

По версии следствия, Фургал стоит за покушениями на убийство и убийствами нескольких предпринимателей в 2004 и 2005 годах.

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