Пенза, , 13:31 — REGNUM В Пензенской области в субботу, 11 июля, прогнозируется желтый уровень погодной опасности. Об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на Пензенский Гидрометцентр.

По области ночью и утром 11 июля ожидается туман с видимостью менее 500 метров. В связи с этим пензенцам необходимо быть предельно внимательными и осторожными во время движения по дорогам и улицам. При переходе проезжей части рекомендуется пользоваться надземными или подземными пешеходными переходами. Автомобилистам включить фары ближнего света и противотуманные фонари, скоростной режим во время тумана не должен превышать 10 км/ч. Также для безопасности рекомендуется периодически подавать звуковые сигналы.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области из-за установившейся аномальной жары в период с 8 по 10 июля текущего года объявлена высокая пожарная опасность в лесах (4 класс).

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