Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Власти Петербурга выдвинули несколько инициатив, которые, как им кажется, помогут навести порядок на широко известной улице Рубинштейна, заполненной барами и ресторанами, на которые периодически жалуются местные жители.

Так, по словам главы Центрального района Максима Мейксина, для решения вопроса создадут специальную рабочую группу. Уже есть предложения, которые рестораторы готовы осуществить в порядке эксперимента, например, ограничить время работы заведений и нанять частные охранные предприятия для соблюдения порядка на улице.

Кроме того, по словам Мейксина, могут потребоваться поправки в законодательство, причем не только в городское, но и федеральное. Например, речь может пойти о создании курительных комнат в ресторанах и барах, ведь сейчас посетители вынуждены выходить за этим на улицу, где в итоге собираются шумные компании. «Мы работаем с Госдумой, чтобы внести такие комнаты в закон», — цитирует Мейксина «Фонтанка».

График работы баров и ресторанов могут начать согласовывать с городскими властями, предложено также ввести норматив по уборке улиц и по числу нарядов полиции, патрулирующих окрестности, так как фактически в Центральном районе, с учетом туристов в гостиницах, живут не 220 тыс. человек, как на бумаге, а все 500−600 тысяч.

Полиция также должна иметь возможность привлекать к ответственности нарушителей городских законов о правилах торговли.

Кроме того, улицу Рубинштейна можно было бы внести в зону платной парковки, рассуждает Мейксин. Это может произойти уже в 2021 году, причем жители предлагают вводить платную парковку не до 22 часов, а после этого.

«Мы можем согласовать отдельный регламент по Рубинштейна и сделать платную парковку круглосуточной», — заметил Мейксин.

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