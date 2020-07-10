Тюмень, , 13:25 — REGNUM В Тюменской области за минувшие сутки зарегистрировано 85 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 10 июля зафиксировано 3 870 заражений SARS-CoV-2. Из них 2 374 человек выздоровели, 19 пациентов с COVID-19 скончались.

В медицинских учреждениях региона на 10 июля находится 10 пациентов с с COVID-19 в тяжёлом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.