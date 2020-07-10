Екатеринбург, , 13:27 — REGNUM В правительстве Свердловской области продолжают вести переговоры с Екатеринбургской епархией РПЦ о проведении крестного хода. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков в ответ на вопрос корреспондента ИА REGNUM на брифинге.

«Здесь есть определенные риски, и мы сейчас ведем переговоры с епархией, продолжаем переговоры, чтобы эти риски минимизировать», — сказал Креков.

Есть общая задача — чтобы жители и гости региона были в безопасности, подчеркнул чиновник. Уже есть договорённости о ношении масок на мероприятии и соблюдении безопасной дистанции.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках фестиваля «Царские дни» в Екатеринбурге пройдет крестный ход, в котором в прошлые годы участвовали десятки тысяч человек.

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