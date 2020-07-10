Тбилиси, , 13:23 — REGNUM Причиной гибели в Грузии 19-летнего футболиста Георгия Шакарашвили стало удушение (асфиксия), вызванное попаданием воды в легкие. Результаты официальной криминальной экспертизы 10 июля распространила пресс-служба Генпрокуратуры страны.

В сообщении говорится, что на теле погибшего выявлены следы ударов тупым предметом в предсмертный период. На основании этих результатов следствие переквалифицировало дело.

«К уже существующей квалификации уголовного дела добавилось преднамеренное убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное группой», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, тело Шакарашвили нашли в реке 22 июня. Следователи установили, что перед смертью он был участником конфликта. По делу задержаны 17 обвиняемых. Изначально дело квалифицировалось, как групповое избиение и незаконное лишение свободы.

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