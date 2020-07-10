Лондон, , 13:17 — REGNUM Британский коммуникационный холдинг WPP решил отказаться от обучающих видео для сотрудников в пользу дипфейков, пишет журнал Wired.

Сгенерированная модель произнесла текст о пользе искусственного интеллекта в маркетинге. Аватар произнес текст на трех языках и обратился к каждому сотруднику по имени. Стоимость 20 роликов продолжительностью по 5 минут составила $100 тыс.

Отмечается, что ранее синтетические модели обычно использовались для продвижения товаров и услуг. Модель с легкостью меняет этническую принадлежность, эмоции, одежду и другие атрибуты внешнего образа.

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