Обнинск, Калужская область, , 13:54 — REGNUM В Калужской области в больнице скончался ещё один пациент с COVID-19, сообщили ИА REGNUM 10 июля в областном оперштабе.

От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умер житель Обнинска 1956 года рождения.

Всего в регионе зарегистрировано 50 смертей пациентов с подтверждённым коронавирусом.

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