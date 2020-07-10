Томск, , 13:10 — REGNUM За последние сутки в Томской области выявили 75 новых носителей коронавируса, сообщили ИА REGNUM 10 июля в администрации региона.

У 34 человек диагностировали пневмонию, у 15 наблюдаются признаки ОРВИ. У 26 человек нет симптомов.

За сутки в регионе выздоровели 42 человека. Общее число выздоровевших выросло до 1613.

Всего в Томской области по состоянию на 10 июля выявлено 2846 носителей коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, за всё время в регионе скончались 22 пациента с SARS-CoV-2.

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