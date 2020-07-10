Магас, , 13:09 — REGNUM В Ингушетии попался на мошенничестве сотрудник отделения госучреждения, подведомственного отделению Пенсионного фонда РФ. Суд признал его виновным в хищении бюджетных средств на сумму свыше 3,5 млн рублей, сообщили 10 июля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Установлено, что 38-летний местный житель занимал должность руководителя группы эксплуатации средств вычислительной техники и программного сопровождения в Государственном учреждении — центре назначения, перерасчета и выплаты пенсии ПФ РФ.

Пользуясь своим служебным положением, злоумышленник внес в базу данных ложные сведения о троих несуществующих пенсионерах, которым стала начисляться пенсия по старости. Хищение денежных средств продолжалось в течение семи с лишним лет — с декабря 2011 года по апрель 2019 года, пока здоумышленника не остановила проверка ФСБ.

Суд обязал обвиняемого возместить весь причиненный ущерб и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.