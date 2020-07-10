Москва, , 13:08 — REGNUM В Свердловской области не осталось ни одного водоема, пригодного для купания, в Красноярске гадалка заставляет клиентов закармливать голубей, на Ставрополье готовятся к рекорду дерева — самые необычные известия из столиц и провинции читайте в нашей подборке новостей Telegram’а.

Центральный федеральный округ

В Москве стал наглядно заметен ущерб от экономического кризиса, вызванного коронавирусом. В городе опустело каждое десятое помещение для магазинов и ресторанов. Это максимум за четыре года, пишет «Москва.Новости». Ожидается, что на докризисный уровень ситуация вернется только через год или даже полтора.

В Костроме начали масштабную борьбу с клещами. На одной из фотографий запечатлели мужчину, который разбрызгивает раствор против клещей на кладбище. По словам «Родины снегурочки», фото мощное — и «жаль, что клещи не умирают от эпичности борьбы с ними».

В Калуге рухнула подпорная стена на стройке второй очереди Музея космонавтики. Само многострадальное здание, которое никак не достроят уже многие годы, не пострадало. «Проклятое место», — грустит «Калужский мечтатель». Начались работы по восстановлению.

Северо-Западный федеральный округ

В Петербурге приняли закон о запрете баров-«наливаек» в жилых домах. Теперь торговать спиртным можно только в помещениях с площадь не менее 50 кв м. Запрет вступит в силу через полгода — с 1 января 2021 года. Впрочем, считают «Записки декабриста», вряд ли что-то на самом деле поменяется: «Уверен, что недобросовестные коммерсанты найдут лазейки для продажи алкоголя в обход новой поправки ЗакСа. Ведь даже в разгар пандемии многие из них не прекращали торговлю спиртным, вешая на свои забегаловки таблички «продуктовый магазин». Так что свою атмосферу Петербург, скорее всего, сохранит.

Еще одна новость из Петербурга. На Малой Садовой улице в центре города установили уличное пианино. Теперь продемонстрировать свои музыкальные умения может каждый желающий, способный играть на инструменте, пишет канал «В центре Петербурга».

В город Инта республики Коми, где раньше добывали уголь, решили топить котельные углем с другой части страны — из Кузбасса и Хакасии. «Усы Печорина» полагают, что «отапливать угледобывающий моногород черным золотом из другого конца страны — это позор», и надеются на решение проблемы.

Приволжский федеральный округ

В Казани в опасную яму на дороге поставили большую фигуру ангела-хранителя, сделанную из картона. Перфоманс устроила администрация музея Соцбыта, пишет e-Kazan.ru. В городе рассчитывают, что дорожные службы узнают про необычный «памятник» и заделают яму.

«Злой самаритянин» удивляется необычным успехам города Сызрань. Недавно юная жительница города получила звание «самая красивая девочка», теперь мальчик из Сызрани стал «самым красивым мальчиком» страны в той же категории 13 лет. Всего за звание красивейшего боролись 45 тысяч мальчиков.

Уральский федеральный округ

Странная история произошла в Сургуте. По информации «Югры», с козырька подъезда свалился пьяный вахтовик. Как в анекдоте, перед падением он крикнул: «Вот, как я могу!». Мужчина госпитализирован.

ItsMyCity передает печальную новость. В Свердловской области не осталось ни одного водоема, чтобы искупаться. Региональное управление Роспотребнадзора проверило качество воды на 131 пляже региона. На 8 июня было разрешено купаться в двух озерах, теперь в них тоже не входить в воду.

Сибирский федеральный округ

«Жесть как она есть», — рассказывает «Иркутский блог» про старинный особняк, объект культурного наследия Иркутска. В доме открыли… автомойку.

В Красноярске возле одного из домов регулярно сыплют в огромном количестве корм голубям. «Жители выяснили, что зерно рассыпают разные люди. И все они — клиенты некой гадалки или знахарки, живущей по соседству. Это она поручает им таскать зерно и опорожнять мешки на площадке. А привозят его раз в неделю на Газели: по 10−15 мешков. Очень. Странные. Дела», — пишет канал «Борус».

Южный федеральный округ

Главная новость в Севастополе — новая плитка, которую уложили на пляже в центре города пару месяцев назад. Пролежала она недолго, ее смыл первый же шторм. В администрации заранее сказали, что не видят ничего страшного в таком варианте и готовы положить новую плитку. «Как там Крым» опасается, что если плитка будет такого же качества, ее придется менять после каждого шторма.

В Волгограде наступила жара и началось отключение света и воды. «У нас иначе нельзя. Либо авария, либо плановые работы. С авариями еще можно смириться, но планировать отключение электричества, когда в тени +40 — это маразм», — пишет «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

«Душевный Ставрополь» удивляется городскому оператору по вывозу мусора. Сначала на мусоровозы нанесли картины художников. Теперь догадались написать на них фразу: «Ставрополье достойно лучшего! Спасибо, что делаем это вместе!» «Лучшего чего достойно Ставрополье: самого мусора, процесса его сбора, или это вовсе философский вопрос про жизнь?» — удивляется автор канала.

На Ставрополье обнаружили новую достопримечательность: возможно, самое большое дерево России. Это тополь высотой с восьмиэтажный дом, возрастом в несколько сотен лет. Самое ли это большое дерево — должны решить специалисты. Но на месте уже возникла легенда, что дерево исполняет желания, передает КМВ.

Дальневосточный федеральный округ

«Мачо с Авачи» радуется, что на Камчатке откроют специальный интернет-портал «Камчатка в порядке» для работы с населением. Каждое министерство и ведомство назначит ответственного специалиста, который будет реагировать на обращения. «Ответы должны быть по существу, а бюрократические отписки неприемлемы», — отмечает канал, хотя и сомневается в эффективности нововведения.

Во Владивостоке тем временем сделали граффити в честь обновленной Конституции. «Волонтеры Конституции решили, что матрешка, триколор и теги граффитчиков идеально отражают чувство патриотизма и символизируют культурное наследие», — иронизирует «Право руля!«

Такие истории рассказывали в Telegram’е на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу.