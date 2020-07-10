Уфа, , 13:11 — REGNUM Движение для тяжеловесных грузовиков из-за сильной жары временно закрыли на некоторых участках автотрасс в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба федерального управления автомобильных дорог «Приуралье».

По сообщению пресс-службы ведомства, временное ограничение движения введено для автомобилей, которые осуществляют перевозки тяжеловесных грузов по специальным разрешениям. Причиной ограничения является температура воздуха свыше 32 °C.

Так, 10 июля текущего года с 11:00 до 22:00 часов ограничено движение на участках автотрасс М-7, Р-240, М-5.

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