Эр-Рияд, , 13:02 — REGNUM Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что процесс освобождения рабочего-мигранта из Индонезии от смертного приговора в Саудовской Аравии занял очень много времени, сообщает Sindonews.

По её словам, были предприняты различные шаги, как внутри страны, так и индонезийскими представителями в Саудовской Аравии, чтобы помочь в освобождении индонезийского гражданина.

Ретно Марсуди отметила, что этот вопрос поднимался на уровне глав государств двух стран. Дискуссии также проводились на уровне министров иностранных дел.

Напомним, гражданин Индонезии был обвинен в убийстве своего работодателя в 2001 году и приговорен к смертной казни в Саудовской Аравии.

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