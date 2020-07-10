Екатеринбург, , 13:13 — REGNUM В Свердловской области ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией остаётся стабильной, заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

В регионе последние три дня фиксируют прирост в более чем 250 случаев заражения коронавирусом за сутки. Однако ситуация является стабильной, считает чиновник. Кроме того, вводится новый коечный фонд.

«Есть тенденция на смещение заболеваемости из Екатеринбурга в область», — отметил Креков. В частности, речь идёт о Нижнем Тагиле, где виден рост числа случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 15 343 случаев заражения коронавирусом.

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