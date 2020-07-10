Красногорск, , 13:00 — REGNUM Подмосковные больницы, в которых ранее проводился прием пациентов с коронавирусом, начали поэтапно возвращаться к привычному режиму работы. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В первую очередь, мы восстанавливаем плановую помощь в многопрофильных стационарах по тем направлениям, которые были наиболее востребованы у жителей. Это кардиология, неврология, хирургия, травматология», — рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

По ее словам, к прежней работе вернулись 23 стационара. В их числе Ивантеевская, Наро-Фоминская, Домодедовская больницы. На данный момент их коечный фонд составляет около 4,3 единиц.

В сообщении также отмечено, что перед началом приема пациентов во всех больницах были проведены обязательные профилактические мероприятия, дезинфекция помещений, все сотрудники прошли медобследование.