Москва, , 12:58 — REGNUM Для российского общества детство — это очень чувствительный вопрос. На любые детские беды люди в России реагируют очень эмоционально, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Комиссии Общественной палаты по вопросам благотворительности и социальной работе, лауреат Государственной премии Российской Федерации, протоиерей Александр Ткаченко.

«Поэтому государственная политика должны быть такой же чуткой и чувствительной к детским вопросам и, соответственно, эффективной в плане реагирования на проблемы в сфере детства.

Тот законопроект, который вносят сейчас в Госдуму, как раз и отражает запрос общества и является закономерным и логичным шагом после внесения поправок в Конституцию по семье и детству.

Это реакция общества на те злоупотребления, которые мы все наблюдали в вопросах изъятия детей из семьи. Важно, что это общественная инициатива, инициатива от граждан, которая сейчас сформировалась в виде поправок к законодательству.

С чем это связано? Назрела потребность переформатировать всю систему органов опеки и попечительства, чтобы она вернулась к своему первоначальному предназначению — оказывать содействие семье в самых трудных жизненных ситуациях и обеспечивать соблюдение прав и интересов ребёнка.

Это должен быть не карательный орган, а орган, который помогает семье жить и преодолевать трудности и давать ребенку полноценное воспитание и образование.

Изъятие ребенка из семьи является крайней мерой, она применима лишь тогда, когда существует прямая угроза жизни ребенка. Мы видим, что нынешняя система опеки не гарантировала отсутствие злоупотреблений, детей изымали по самым разным поводам, рушили семьи, наносили тяжелейшую психологическую травму на всю жизнь и родителям, и детям. Поэтому, конечно, эта реформа назрела.

В чём суть поправок, которые вносятся в Госдуму. В первую очередь, что изъятие ребенка из семьи — это должно быть только судебное решение, которое будет приниматься в рамках специального судебного производства, будет судья, который специально подготовлен и погружен в тему и проблематику.

Если возникает ситуация, когда дальнейшее нахождение в семье угрожает его здоровью или нормальному, в течение 24 часов будут рассматривать, наличествует ли та причина, которая требует принятия крайней меры. Это будет всё-таки судебное решение.

Если ситуация такая, что существует опасность здоровью и жизни ребенка, то решение может принято во внесудебном порядке, но в акте будет точно указано и зафиксированы те причины, которые побуждают изъять ребенка из семьи, ради его жизни и здоровья. В связи с этим вносятся соответствующие изменения в закон.

То есть принимаемые меры, во-первых, позволят избежать злоупотреблений и снизить количество субъективных решений в работе специалистов опеки.

Во-вторых, приведут к тому, что органы опеки поменяют подходы к своей деятельности и будут заниматься в первую очередь оказанием помощи ребенку и семье, профилактикой семейного неблагополучия, а не выступать в роли карательного органа.

И самое главное, эти законодательные изменения работают на исполнение принципа наилучших интересов ребенка, то есть ставят на первый план благо ребенка, а не субъективные представления не всегда хорошо подготовленных специалистов о том, как должна выглядеть «хорошая» семья для ребенка.

Органы опеки должны стремиться в своих действиях к сохранению условий для достойной жизни ребенка в семье, дать возможность ребенку жить в той семье, которая является его миром, его защитой, его домом и кругом его интересов», — высказал своё мнение протоиерей Александр Ткаченко.

Как сообщало ИА REGNUM, законопроект, направленный на защиту семьи, во исполнение нормы Конституции внесен в Госдуму. Предполагается ограничить внесудебный порядок отобрания детей из семьи.

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