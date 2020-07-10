Ставрополь, , 12:52 — REGNUM На Северном Кавказе почти во всех субъектах округа уже отмечается улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу, о чем свидетельствуют решения властей о переходе от первого ко второму и даже третьему этапу снятия ограничений.

Так, введены послабления в связи с переходом ко второму этапу в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии и Северной Осетии. Здесь работают уже магазины промышленных товаров, в том числе с площадью зала до 800 кв. м, разрешены прогулки на улицах, занятия спортом. В ряде субъектов, в частности в Северной Осетии, Кабардино-Балкарии, открыты гостиницы и предприятия туркомплекса.

Власти Чечни первыми объявили о переходе к третьему этапу снятия ограничительных мер. В республике возобновлено прерванное ранее железнодорожное движение пассажирского поезда по маршруту Грозный — Москва. Здесь также первыми в СКФО открылись объекты туристической отрасли.

В числе регионов, где все еще сохраняется первый этап снятия ограничений, введенных режимом повышенной готовности из-за угрозы коронавируса, находятся Дагестан и Ставропольский край. Однако и в этих субъектах уже готовятся к послаблению или перешли к ним. Так, вернулись к работе около 80 санаториев Кавказских Минеральных Вод. В Дагестане готовятся запустить в пилотном режиме работу предприятий общепита, а также разрешить работу детских садов и учреждений образования.

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