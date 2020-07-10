Мурманск, , 12:50 — REGNUM Мурманской области за сутки выявлено 173 новых случая заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло в регионе до 6685.

Как сообщили ИА REGNUM в оперативном штабе, основной прирост заболевших дает областной центр: за сутки COVID-19 здесь диагностировали 130 пациентам. Новые случаи заражения выявлены также в Кольском районе, Мончегорске, Североморске и других муниципальных образованиях региона.

С начала эпидемии в Мурманской области от COVID-19 скончались 26 человек, 3889 выздоровели.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за вспышки коронавируса в Мурманске пришлось усилить работу скорой помощи.