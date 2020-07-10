Нижний Новгород, , 12:49 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 10 июля выявили 219 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 19 684 случая заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

Основная часть или более 69,19% от общего числа носителей коронавируса в регионе уже выздоровели. Всего выписаны 13 763 нижегородца, за сутки выписаны по выздоровлению 247 человек.

282 жителя области скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, за минувшие сутки скончались трое пациентов клиник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 10 июля выявили 973 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 83 003 случаев.