Саратов, , 12:50 — REGNUM Песню Олега Газманова «Саратов» планируют утвердить в качестве официального гимна города. С таким предложением на заседании гордумы в пятницу, 10 июля, выступил депутат Александр Янглович («Единая Россия»).

С его слов, почти у 70% городов есть официально утвержденные гимны, в этой связи для принятия решения о гимне Саратова необходимо внести соответствующие изменения и провести публичные обсуждения. Песня Олега Газманова вполне может стать утвержденной композицией, заметил депутат.

Возражений по этому вопросу среди парламентариев не возникло, сообщает саратов24, хотя у города уже есть неофициальный гимн с одноименным названием. Композиция известного автора песен станет одной из претендентов на получение официального статуса гимна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2013 года певцу и композитору Олегу Газманову вручили знаки отличия Почетного гражданина Саратова. Звание «Почетный гражданин города» присвоено Газманову депутатами городской думы с формулировкой «за формирование чувства патриотизма у подрастающего поколения».

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