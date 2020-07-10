Москва, , 12:48 — REGNUM Существует вероятность того, что в России придётся вновь вводить ограничительные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

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«Ели не будет соблюдаться физическая дистанция […] если начнут расти случаи (заражения коронавирусом — при. ИА REGNUM) — другого способа просто не будет», — пояснила в интервью РИА Новости Вуйнович, указав на необходимость быть к этому готовыми.

Представитель организации подчеркнула, что вероятность возвращения карантинных мер будет существовать до тех пор, пока в мире появятся вакцина или лекарство от COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») не исключил, что второй всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, при этом подчеркнул, что строгие ограничения для людей повторно вводить нельзя.

Напомним, первые карантинные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции начали вводить в российских регионах в марте. Так, распоряжением президента РФ Владимира Путина неделя с 28 марта по 5 апреля была объявлена нерабочей.

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