Рязань, 10 июля 2020, 12:47 — REGNUM В Рязанской области по состоянию на 10 июля подтверждено 5585 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 38 — за последние сутки. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.
Еще 36 тестов являются условно подтвержденными. Под наблюдением медиков находится 5621 человек.
За весь период наблюдения 4375 человек выздоровели и 21 пациент скончался.
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