Москва, , 12:33 — REGNUM Двум таксомоторным компаниям — ООО «Континент» и ООО «Империя запретили перевозить пассажиров. Об этом сообщается на официальной странице Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Решение о запрете деятельности по перевозке пассажиров указанными компаниями принял Арбитражный суд Москвы. Решение было принято на основании данных, предоставленных МАДИ. Инспекция выявила, что компании не контролировали работу своих сотрудников.

В частности, водители нарушали правила дорожного движения и попадали в аварии, в том числе с участием пассажиров. К тому же таксисты не проходили медицинский осмотр перед выездом, а автомобили — технический. Из-за этого создавалась угроза жизни и здоровью пассажиров.

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