Красноярск, , 12:30 — REGNUM В Красноярске устраняют последствия непогоды. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, 10 июля на откачку дождевой воды с улиц города вышла вся специализированная техника.

На улицы вышли водососы, каналопромывочные машины и мотопомпы. Всего работает 21 единица техники. В первую очередь работы ведутся на самых сложных участках. Также спецмашины выезжают по заявкам, поступающим на телефон службы 005.

На правобережье затопило трамвайные пути. Движение электротранспорта временно приостановлено.

Формируются специальные аварийные бригады, которые будут ликвидировать другие последствия дождя. Речь идёт о размывах грунта, земляных наносах, провалах дорожного полотна.

Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, 10 июля и ночью 11 июля в центральных районах Красноярского края ожидаются сильные и очень сильные дожди. Также прогнозируются грозы, возможен град, местами крупный град. Порывы ветра усилятся до 20−25 м/с.

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