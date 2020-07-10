Сухум, , 12:35 — REGNUM Союз журналистов Абхазии (СЖА) принят в Международную федерацию журналистов (МФЖ). Об этом 9 июля сообщил на своей странице в соцсети Facebook председатель СЖА Руслан Хашиг.

Он написал, что ему новость сообщил вице-президент МФЖ Тимур Шафир, а также отметил, что предложение принять абхазский союз международную федерацию было поддержано единогласно.

«Поздравляю, только что Исполнительный комитет МФЖ проголосовал единогласно за приём СЖ Абхазии в Международную федерацию журналистов (ассоциированный член)», — процитировал Хашиг сообщение от Шафира.

Стоит отметить, что Союз журналистов Абхазии был создан в 1968 году. Переговоры о его вхождении в МФЖ велись последние два года. Международная федерация журналистов была основана в 1926 году. Ее штаб-квартира находится в Брюсселе.