Грозный, , 12:28 — REGNUM В Чечне за первое полугодие 2020 года взыскано по судебным решениям за нарушения в энергетической сфере 1 млн рублей. Штрафами поплатились за хищение электроэнергии, газа, тепловой энергии 146 нарушителей, сообщили в пресс-службе управления ФССП по Чечне.

В этот список попали лица, самовольно подключившиеся к газовым и электросетям. По словам заместителя главного судебного пристава Заура Геримсултанова, штрафы взыскивались из доходов нарушителей путем ежемесячных удержаний, обращения в доход компаний-поставщиков энергии денежных средств должников, находящихся на счетах, а также вынесения запретов на действия должников с принадлежащими им транспортными средствами.

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