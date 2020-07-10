Джакарта, , 12:22 — REGNUM В Индонезии подтвердили 72 347 случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

По словам официального представителя правительства Индонезии по вопросу борьбы с COVID-19 Ахмада Юрианто, за сутки в Индонезии подтвердили 1611 случаев заражения SARS-CoV-2 и 52 случая смерти.

Всего от коронавируса в Индонезии скончались 3469 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Индонезии предоставило 10 июля 2020 года последнюю информацию о количестве носителей SARS-CoV-2 среди индонезийских граждан, проживающих за рубежом.

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