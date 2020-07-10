Майкоп, , 12:26 — REGNUM Количество зарегистрированных случаев заражения коронавирусом нового типа в Адыгее по состоянию на 11:00 10 июля достигло 2205. За минувшие сутки в республике ряды инфицированных пополнили 18 человек, сообщил федеральный оперативный штаб.

В Адыгее также зафиксировано 45 новых случаев выздоровления пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии в республике болезнь преодолел 1671 человек, что составило почти 75,8% от общего числа лиц с подтвержденным диагнозом.

Умерли в Адыгее к настоящему времени 14 человек, заразившиеся коронавирусом. С начала текущего месяца в республике не зафиксировано ни одного летального исхода.