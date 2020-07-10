Ростов-на-Дону, , 12:21 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки в донских лабораториях проведено более 4,8 тыс. тестов на коронавирус. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 10 июля.

Уточняется, что за сутки специалисты провели 4 тыс. 818 тестов на SARS-CoV-2, за весь период пандемии — более 291,5 тыс. исследований.

В настоящее время охват населения тестированием достигает 96,1. Однако для перехода к следующему этапу снятия ограничений требуется 110.

ИА REGNUM напоминает, что за истекшие на Дону подтверждено 92 случая заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в Ростовской области положительный результат теста на коронавирус получили 10 тыс. 533 человек.

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