Барнаул, , 12:21 — REGNUM За прошедшие сутки в Алтайском крае подтверждено 240 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 10 июля в региональном правительстве.

Всего в Алтайском крае по состоянию на 10 июля коронавирус выявлен у 5361 человека, в том числе у 536 детей до 17 лет.

Выздоровели и выписаны из клиник 3676 пациентов (+109 за сутки), в том числе 360 детей.

За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались два пациента с коронавирусом. За весь период пандемии в регионе умерли 119 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае будет усилен контроль за соблюдением масочного режима.

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