Москва, , 12:20 — REGNUM Отмену «дня тишины» и другие нововведения на выборах в России обсуждают в администрации президента РФ, сообщает 10 июля РБК.

Отмечается, что нормы, принятые во время голосования по поправкам к Конституции, планируется применить на других выборах. В частности, речь идет об отмене «дня тишины», назначении наблюдателей через Общественную плату и о запрете на публикацию экзитполов до закрытия избирательных участков.

Окончательного решения по новым нормам пока не принято. На сегодняшний день вопрос обсуждается в Государственной Думе и Совете Федерации. Обсуждение этих вопросов в Совете Федерации подтвердил председатель конституционного комитета Сената Андрей Клишас.

Напомним, с 25 июня по 1 июля 2020 года в России прошло голосование по поправкам к Конституции России. ВЦИОМ опубликовал первые результаты голосования по итогам четырех дней.