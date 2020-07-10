Санкт-Петербург, , 12:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге и Ленинградской области с начала 2020 года по вине нетрезвых водителей в ДТП погибли 48 человек, еще 333 человека получения ранения различной степени тяжести. Об этом 10 июля сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В связи с этим в июле 2020 года Госавтоинспекция проведет сразу несколько рейдов по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Так, в ночь с 10 на 11 июля и с 17 на 18 июля 2020 года сотрудники ГИБДД будут проверять водителей во всех районах Санкт-Петербурга, а с 11 на 12 июля и с 18 на 19 июля 2020 года — в Ленинградской области.

Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.

В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.

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