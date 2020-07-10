Киев, , 12:18 — REGNUM В составе вооружённых сил Украины (ВСУ) за последние 24 часа было выявлено 12 новых заразившихся коронавирусом. Об этом 10 июля сообщает пресс-центр командования медицинских сил ВСУ на своей странице в соцсети Facebook.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 12 новых случаев (заражения коронавирусной инфекцией)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что три человека из этого числа госпитализированы и ещё девять проходят лечение на дому, состояние всех новых заразившихся оценивается как удовлетворительное.

Кроме этого, указывается, что в настоящий момент в ВСУ 144 заразившихся SARS-CoV-2 при пяти летальных исходах от COVID-19 и 428 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в настоящее время на Украине было выявлено в общей сложности свыше 52 тысяч случаев заражения коронавирусом.