Ростов-на-Дону, , 12:12 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки снизилась нагрузка на стационары. В настоящее время лечение в так называемых «ковидных» госпиталях получают 627 пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве 10 июля.

Лечение в стационарах получают 627 пациентов, 29 из них находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких. Коечный фонд заполнен менее чем на треть — 29,4%.

Вместе с тем сократилось число жителей региона, находящихся под медицинским наблюдением, — 6 тыс. 415 человек. За весь период врачебным контролем было охвачено более 61 тыс. жителей Дона.

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