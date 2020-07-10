Самара, , 12:14 — REGNUM Два пациента с COVID-19 скончались за сутки в Самарской области. Об этом 10 июля сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

По информации ресурса, всего в Самарской области скончался 61 пациент с COVID-19. При этом на территории региона выявлено 5721 случаев заражения коронавирусом, в том числе 77 инфицированных выявили за минувшие 24 часа.

Отмечается, что 3504 человека в регионе справились с вирусом, из них 98 — за минувшие сутки.

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