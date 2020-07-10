Вильнюс, , 12:11 — REGNUM За истекшие сутки на территории Литвы было выявлено четыре новых заразившихся коронавирусной инфекцией. Об этом 10 июля сообщается на сайте правительства страны, который посвящен борьбе с SARS-CoV-2.

Также сообщается, что в результате этого общее число случаев заражения коронавирусом в республике стало составлять 1 861.

При этом отмечается, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в Литве по-прежнему составляет 79 при 1 569 вылечившихся.

Кроме этого, указывается, что за все время пандемии в стране провели 455 833 тестов на коронавирус, 3 846 из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных за минувшие сутки на территории Эстонии подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло на три и стало составлять 2013.