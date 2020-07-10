Нальчик, , 12:04 — REGNUM В Кабардино-Балкарии за минувшие сутки выписаны 155 выздоровевших пациентов, у которых был диагностирован COVID-19. За это же время число лиц, у которых подтверждено наличие коронавирусной инфекции, составило всего 44 человека, что почти в четыре раза меньше, чем число вылечившихся. Об этом сообщили 10 июля в федеральном оперативном штабе.

«В настоящее время эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная. На протяжении около двух недель отмечается отрицательная динамика темпов прироста заболеваемости», — отметили в минздраве региона.

Общее число пациентов, у которых выявлена коронавирусная инфекция, составило 5477. Выздоровело за все время 4584 человека. Скончались 60 пациентов с COVID-19.

В республике лечением больных с коронавирусом занимаются семь специальных госпиталей. В настоящее время число госпитализированных с подозрением на инфекцию и с подтвержденным диагнозом составляет 910 человек. Из них 43 пациента лежат в реанимационных отделениях.