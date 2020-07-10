Кызыл, , 12:02 — REGNUM В Туве продолжительность жизни с 2006 по 2019 годы увеличилась на 9,5 лет. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, если 14 лет назад местные жители жили в среднем 58,1 лет, то в 2019-м — уже 67,6 лет.

По словам зампреда правительства Саиды Сенгии, продолжительность жизни является ключевым показателем качества жизни. Она отметила, что по темпам роста этого индикатора Тува входит в первую десятку регионов России.

«В рамках национального проекта «Демография» к 2030 году продолжительность жизни в Туве необходимо довести до общефедерального уровня — 80+. Эта задача очень сложная, требующая солидарных действий всего общества», — отметила она.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2020 года уровень младенческой смерти впервые оказался ниже среднероссийских показателей. Если в 2007 году зафиксировано 16,3 случаев смерти на 1000 населения, то в 2019 году уже 6,6. В первом квартале нынешнего года уровень снизился до 4,0.

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