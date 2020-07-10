Оренбург, , 11:57 — REGNUM В Оренбургской области, как и планировалось, 10 июля стартовала детская летняя оздоровительная кампания. Однако из запланированных десяти лагерей открылись только семь. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в сообщили в министерстве социального развития региона.

Сегодня, 10 июля, заезд осуществляется в пять лагерей Оренбурга («Авангард», «Город детства», «Зарница», «Полянка», «Факел»), а также в лагерь «Самородово» в Оренбургском районе и «Дружба» — в Орске».

Еще три лагеря откроются 11 июля. Они расположены в Оренбурге («Березки», «Чайка» в Протопоповской роще и «Чайках"на территории «Дубков»).

Ранее Роспотребнадзор сообщал о готовности 23 лагерей к летней кампании. Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова 9 июля заявила об открытии десяти лагерей. Не исключено, что в течении лета список открывшихся лагерей пополнится, но при условии, что учреждения пройдут проверку и будут готовы работать в условиях коронавирусного режима, а сама эпидситуация в регионе будет благоприятной для массового загородного отдыха детей.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье 10 июля стартует детская летняя оздоровительная кампания