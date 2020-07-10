Джакарта, , 11:54 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии предоставило 10 июля 2020 года последнюю информацию о количестве носителей SARS-CoV-2 среди индонезийских граждан, проживающих за рубежом, сообщает Kompas.

По данным МИД Индонезии, за последние 24 часа выявлено 1158 случаев заражения SARS-CoV-2 среди индонезийских граждан, проживающих за рубежом, и 84 случая смерти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Соединенные Штаты выражают признательность индонезийскому правительству и местным органам власти в провинции Ачех за политику в отношении беженцев-рохинджа.

Подробнее в материале: США признательны Индонезии за политику в отношении беженцев-рохинджа