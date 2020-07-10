Москва, , 11:57 — REGNUM Задержание советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова и обвинение в госизмене не имеет отношения к его профессиональной деятельности. Об этом заявил 10 июля журналистам глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

Он отметил три принципиальных обстоятельства в связи с делом Сафронова. В первую очередь Нарышкин заявил о высоком профессионализме сотрудников отечественной контрразведки.

«Второе — задержание и предъявление обвинения ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта», — подчеркнул он.

Кроме того, Нарышкин призвал не оказывать давление на следствие и суд.

Глава СВР прокомментировал информацию о том, что именно его ведомство передало ФСБ материалы о Сафронове. Службы СВР и ФСБ всегда активно сотрудничают, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего журналиста, советника главы Роскосмоса Сафронова задержали и арестовали 7 июня. ФСБ полагает, что в 2012 году его завербовала чешская спецслужба, после чего Сафронов передавал ей секретную информацию.

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