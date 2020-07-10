Сосновский район, Челябинская область, , 11:49 — REGNUM В Челябинской области осуждена 38-летняя наркоторговка из Югры. Приговор вынес Сосновский районный суд, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

Поймали её в феврале. Женщина была участницей межрегиональной наркогруппировки. Она извлекла из тайника в Сосновском районе партию наркосредства и собиралась расфасовать его на более мелкие части и сбывать.

При задержании у дамы изъяли почти два килограмма вещества. Суд назначил ей девять лет колонии.